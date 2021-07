Advertising

TV7Benevento : DE JAPINIS:'MASTELLA E LA SUA GIUNTA SFIDANO MAGISTRATURA E PROCURA DELLA REPUBBLICA'... -

Ultime Notizie dalla rete : JAPINIS MASTELLA

Chi le ha dette ha coscienza di ciò che ha pronunciato? E, che è stato ministro della giustizia, ha sentito quello che ha detto Giorgione? Giorgione dice: "questo sequestro è un'irregolarità ...La verità è chesta a Benevento come i Borboni e i Francesi stavano all'Italia: traducibile in un sostantivo "straniero". Comunque, a piazza Castello, giusto per essere coerenti, in questi ...Mastella e la sua amministrazione, di fatto, “sfidano e sfiduciano” la Magistratura e la Procura della Repubblica. Dopo un lungo anno di indagini della Procura della Repubblic ...