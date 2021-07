DAZN, ultimi due giorni per l'abbonamento scontato a 19.99 euro. Non ci saranno altre offerte (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 28 di luglio, mercoledì, sarà l’ultimo giorno per poter fruire della speciale promozione che porta il prezzo della Serie A a 19.99 euro al mese al posto di 29.99 euro al mese. Poi si pagherà di più. ... Leggi su dday (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 28 di luglio, mercoledì, sarà l’ultimo giorno per poter fruire della speciale promozione che porta il prezzo della Serie A a 19.99al mese al posto di 29.99al mese. Poi si pagherà di più. ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : DAZN, #Ultimi due #Giorni per l'#Abbonamento #Scontato a 19.99 euro. Non ci #Saranno #Altre #Offerte… - Digital_Day : Nessuna proroga. Da giovedì prezzo pieno - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: Ultimi giorni per abbonarsi a #Dazn a sconto: l'offerta per nuovi e vecchi clienti per la prossima stagione https://t.co… - Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: Ultimi giorni per abbonarsi a #Dazn a sconto: l'offerta per nuovi e vecchi clienti per la prossima stagione https://t.co… - JeanMarie1899 : RT @CalcioFinanza: Ultimi giorni per abbonarsi a #Dazn a sconto: l'offerta per nuovi e vecchi clienti per la prossima stagione https://t.co… -