David Beckham fermato dalle forze dell’ordine ad Amalfi | ecco cosa è successo

Advertising

marfederzn : RT @ilgiornale: Minorenni e senza patente nautica, i figli di David Beckham sono stati fermati al largo di Amalfi a bordo di una moto d'acq… - infoitsport : David Beckham ad Amalfi con lo yacht, piccolo imprevisto con la Finanza - Bigalfry : David Beckham interrogato dalla Guardia di Finanza ad Amalfi: i figli piccoli giravano su una moto d’acqua - pasconte1 : I figli di Beckham scorrazzano con le moto d'acqua ad Amalfi, hanno 10 e 16 anni ma bisogna essere maggiorenni per… - infoitsport : David Beckham interrogato dalla GdF ad Amalfi: ecco cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : David Beckham

Imprevisto perdurante le sue vacanze italiane. Stando a quanto riporta il The Sun, con tanto di foto dei paparazzi, lo sportivo è stato interrogato dalla Guardia di Finanza dopo che i suoi figli ...Da www.leggo.it harperin moto dacquasi sta godendo la splendida costiera amalfitana a bordo del suo yacht, ma la Finanza irrompe per un chiarimento. L'ex stella del calcio inglese e presidente dell'Inter Miami è stato ...Piccolo imprevisto durante le vacanze per la famiglia Beckham. L’ex calciatore, infatti, pare che sia stato fermato dalle forze dell’ordine italiane mentre era a bordo del suo yacht a largo ...Roy Keane ha rilasciato alcune dichiarazioni su Paul Pogba, che vuole lasciare il Manchester United. Le sue parole Come riportato dal Mirror, Roy Keane si è espresso così a proposito di Paul Pogba, ch ...