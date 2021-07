Dati di vendita: ecco quante copie ha venduto Death Stranding (Di lunedì 26 luglio 2021) Kojima Productions si è sbottonata sul numero di copie vendute da Death Stranding: un piccolo assaggio dei nostri consueti Dati di vendita Prima di tornare all’analisi settimanale dei Dati di vendita, abbiamo dei risultati un po’ più specifici da riportare: così come abbiamo fatto in precedenza con Resident Evil Village, stavolta è Death Stranding a fornirci dei numeri. La fonte è come sempre GamesIndustry.biz, a cui Jay Boor di Kojima Productions ha raccontato che il gioco ha raggiunto il “buon” risultato di cinque milioni di ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 luglio 2021) Kojima Productions si è sbottonata sul numero divendute da: un piccolo assaggio dei nostri consuetidiPrima di tornare all’analisi settimanale deidi, abbiamo dei risultati un po’ più specifici da riportare: così come abbiamo fatto in precedenza con Resident Evil Village, stavolta èa fornirci dei numeri. La fonte è come sempre GamesIndustry.biz, a cui Jay Boor di Kojima Productions ha raccontato che il gioco ha raggiunto il “buon” risultato di cinque milioni di ...

Advertising

tuttoteKit : Dati di vendita: ecco quante copie ha venduto Death Stranding #DatiDiVendita #DeathStranding… - fabriziopaventi : - i dati Gartner sulla vendita degli smartphone vedono una flessione #finanza_trendtopic podcast QUI… - gouldgoldberg : @SilvanoPravato @lucatelese i dati dicono il contrario: dimezzate le vendita nell'ultimo anno della versione cartac… - RadioItaliaIRIB : Arabia Saudita, hacker mettono in vendita i dati di Aramco - ProntoPCBaveno : #GreenPass 'originali' in vendita su Telegram. E per 'sti coglioni che urlano alla privacy vengono richiesti solo -… -