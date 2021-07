Daniele Garozzo in finale nel fioretto individuale maschile alle Olimpiadi di Tokyo (Di lunedì 26 luglio 2021) Daniele Garozzo, oro a Rio 2016, va in finale anche alle Olimpiadi di Tokyo nel fioretto individuale maschile. Il campione olimpico in carica ha battuto in semifinale il giapponese Takahiro Shikine per 15-9. La finale è in programma alle 14.10. Il siciliano ha dominato il ‘padrone’ di casa dopo aver vinto nei quarti una sfida combattuta e nervosa contro il francese Lefort con il punteggio di 15-10. Contro Takahiro, Garozzo è subito partito forte, ma il giapponese ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021), oro a Rio 2016, va inanchedinel. Il campione olimpico in carica ha battuto in semiil giapponese Takahiro Shikine per 15-9. Laè in programma14.10. Il siciliano ha dominato il ‘padrone’ di casa dopo aver vinto nei quarti una sfida combattuta e nervosa contro il francese Lefort con il punteggio di 15-10. Contro Takahiro,è subito partito forte, ma il giapponese ha ...

