“Dalle scuole alla polizia, obbligo di vaccino o tampone per tutti i dipendenti pubblici”: l’annuncio del sindaco di New York De Blasio (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dal 13 settembre tutti i dipendenti pubblici dovranno essere vaccinati o sottoporsi ogni settimana a un tampone. È una misura necessaria per contrastare il Covid e tenere al sicuro le persone e le nostre famiglie. L’obbligo riguarderà tutti i dipendenti pubblici, sia quelli che lavorano in prima linea sia quelli negli uffici”. Così il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha annunciato le misure di contrasto al Covid su Facebook. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) “Dal 13 settembredovranno essere vaccinati o sottoporsi ogni settimana a un. È una misura necessaria per contrastare il Covid e tenere al sicuro le persone e le nostre famiglie. L’riguarderà, sia quelli che lavorano in prima linea sia quelli negli uffici”. Così ildi New, Bill De, ha annunciato le misure di contrasto al Covid su Facebook. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

