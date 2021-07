Dalla Sicilia all’India, dal Togo al Cile, fino a Thaiti e all’Amazzonia. Tutti i Paesi del Mondo dove nascono gli ingredienti di gelati e sorbetti Tonitto 1939 (Di lunedì 26 luglio 2021) Limone Primofiore, mandarino tardivo di Ciaculli, anacardi, mango Alphonso, sale rosa, cioccolato fondente, lampone Heritage, lime e passion fruit: tutte le eccellenze dell’azienda ligure Europa, Asia, Africa, America e Oceania: gli ingredienti utilizzati da Tonitto 1939 per la creazione delle sue ricette arrivano da tutto il Mondo. Forte della sua presenza in 30 Paesi, l’azienda ligure, produttrice di gelati e leader in Italia per il sorbetto, propone infatti una gamma completa e di qualità che abbraccia l’intero Pianeta e consente di portare ai consumatori sapori unici, a volte poco ... Leggi su newsagent (Di lunedì 26 luglio 2021) Limone Primofiore, mandarino tardivo di Ciaculli, anacardi, mango Alphonso, sale rosa, cioccolato fondente, lampone Heritage, lime e passion fruit: tutte le eccellenze dell’azienda ligure Europa, Asia, Africa, America e Oceania: gliutilizzati daper la creazione delle sue ricette arrivano da tutto il. Forte della sua presenza in 30, l’azienda ligure, produttrice die leader in Italia per il sorbetto, propone infatti una gamma completa e di qualità che abbraccia l’intero Pianeta e consente di portare ai consumatori sapori unici, a volte poco ...

Advertising

Regione_Sicilia : La #Sicilia è stata inserita tra le 100 destinazioni più belle del mondo da visitare nel 2021 dalla prestigiosa riv… - Ragu021268 : @FSgura @tomskiweb dalla Sicilia con furore ! :) - palermomaniait : Incendi in Sicilia, ancora in fiamme Bosco dei Sicani nell'Agrigentino - - blogsicilia : #notizie #sicilia Guerra ai furbetti della corsia d'emergenza, 14 patenti ritirate dalla Polstrada -… - strawberrygpw : RT @Radio1Rai: Le fiamme stanno devastando Sud e Isole. #Incendi in Sicilia, Calabria e Puglia, ma la situazione più grave rimane quella de… -