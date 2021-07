Dalla Francia, saltato il passaggio di Kurzawa dal PSG al Galatasaray. Ecco il motivo (Di lunedì 26 luglio 2021) Sembrava tutto fatto e invece il trasferimento di Layvin Kurzawa al Galatasaray è andato in fumo. Il difensore resterà al PSG. Stando a quanto riportato da RMC Sport, la causa del mancato affare, sarebbe dovuta alla fretta da parte dei turchi di concludere il trasferimento in tempo per poter avere il francese a disposizione per il match valido per il secondo turno preliminare di Champions League. Purtroppo però le tempistiche non sono state celeri come sperato e la società turca, ha dovuto consegnare la lista dei giocatori senza poter includere Kurzawa, decidendo quindi di far saltate la trattativa. Foto: Twitter giocatore L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Sembrava tutto fatto e invece il trasferimento di Layvinalè andato in fumo. Il difensore resterà al PSG. Stando a quanto riportato da RMC Sport, la causa del mancato affare, sarebbe dovuta alla fretta da parte dei turchi di concludere il trasferimento in tempo per poter avere il francese a disposizione per il match valido per il secondo turno preliminare di Champions League. Purtroppo però le tempistiche non sono state celeri come sperato e la società turca, ha dovuto consegnare la lista dei giocatori senza poter includere, decidendo quindi di far saltate la trattativa. Foto: Twitter giocatore L'articolo ...

