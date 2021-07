Dal piede di Insigne alla Treccani, il “Tiraggiro” diventa un neologismo (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. E’ questa la definizione che la Treccani dà del “Tiraggiro”, entrato nella categoria dei neologismi. Il marchio di fabbrica di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, portato alla ribalta nazionale a Euro2020 dopo il gol al Belgio. Il nuovo “termine” è spuntato in queste ore ed è consultabile sul sito web dell’enciclopedia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare”. E’ questa la definizione che ladà del “”, entrato nella categoria dei neologismi. Il marchio di fabbrica di Lorenzo, capitano del Napoli, portatoribalta nazionale a Euro2020 dopo il gol al Belgio. Il nuovo “termine” è spuntato in queste ore ed è consultabile sul sito web dell’enciclopedia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

