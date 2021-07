Dai temporali al caldo africano, che tempo farà in Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Tra lunedì 26 e martedì 27 luglio violenti temporali interesseranno ancora le regioni settentrionali, poi farà sempre più caldo su tutto il Paese, con picchi a tratti estremi sulle regioni meridionali. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che la settimana appena iniziata risulterà piuttosto movimentata: nel corso delle prossime 24 ore un fronte temporalesco transiterà sull’Italia, facendo sentire i suoi effetti principalmente sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali: osservati speciali saranno i settori alpini, quelli prealpini e le zone di pianura piemontesi, ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Tra lunedì 26 e martedì 27 luglio violentiinteresseranno ancora le regioni settentrionali, poisempre piùsu tutto il Paese, con picchi a tratti estremi sulle regioni meridionali. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che la settimana appena iniziata risulterà piuttosto movimentata: nel corso delle prossime 24 ore un fronteralesco transiterà sull’, facendo sentire i suoi effetti principalmente sulle regioni settentrionali e su parte di quelle centrali: osservati speciali saranno i settori alpini, quelli prealpini e le zone di pianura piemontesi, ...

