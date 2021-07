Da Sanpellegrino generati 2 | 5 mld di euro nella filiera Made in Italy nel 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) -, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, nelha creato 2,5 miliardi didi valore condiviso lungoin cui opera in Italia, pari a 2,8 volte il proprio fatturato (893 milioni di), generando un contributo equivalente allo 0,15% del Pil, in un anno in cui l'economia del nostro Paese ha risentito in modo significativo dell'impatto dalla pandemia da Coronavirus. Questa è la fotografia scattata dallo studio 'crea valore per l'Italia' realizzato da Althesys ...