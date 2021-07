Crolla Esautomotion dopo la diffusione dei dati semestrali

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Affondacon i prezzi allineati a 3,3 per una discesa del 4,07%. Il titolo della società attiva nel settore dell’automazione industriale è in fondo all’AIM Italialadeigestionali sul primo semestre 2021 (non sottoposti a revisione contabile). Il mercato non ha quindi premiato la società, nonostante ricavi pari a circa 13,9 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno, in crescita del 70% rispetto agli 8,2 milioni dei primi sei mesi del 2020. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 3,2 e successiva a quota 3,1. Resistenza a ...

