Cristiano Ronaldo-Allegri | l’esito dell’incontro in casa Juventus

(Di lunedì 26 luglio 2021) Inizia la nuova stagione per, il calciatore è reduce dall’esperienza di Euro 2021 che si è conclusa con un deludente risultato per il Portogallo. L’attaccante dellaè stato invece un protagonista e ha chiuso la competizione come capocannoniere. Cr7 è rientrato a Torino nella giornata di domenica dopo qualche giorno di meritate vacanze, il portoghese è più carico che mai con l’obiettivo di disputare una stagione da assoluto protagonista. Gli ultimi mesi non sono stati entusiasmanti, lanon è stata competitiva ed il percorso in campionato e Champions non è stato all’altezza, sono ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO È ATTERRATO A TORINO DOMANI SARÀ ATTESO ALLA CONTINASSA DA ALLEGRI #SkySport… - GoalItalia : Riecco Cristiano Ronaldo ?? Tutto l'entusiasmo dei tifosi per il ritorno del portoghese ?? [??? @romeoagresti] - goal : Cristiano Ronaldo in red ?? - Lapapula23 : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - Cristiano Ronaldo ha fatto il ruttino - zanpaqu07 : RT @saw_1897: Andrea Agnelli e Cristiano Ronaldo (dopo le visite) #Juventus ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Commenta per primo Non solo. Quella di oggi in casa Juventus è stata giornata di visite mediche anche per tanti altri big tornati dalle vacanze e in permesso post - Europei. Al JMedical si sono presentati Dejan ...Tramite Calciomercato.com , il giornalista Mario Sconcerti ha voluto scrivere il suo editoriale riguardante. L'editoriale di Mario Sconcerti su'Cosa avrebbe voluto davvero la Juventus da? Cosa c'è che non ha deciso da sola ma che ha deciso? E' stato subito chiaro ...Giornata di rientri alla Juventus. Oltre a Cristiano Ronaldo, sono tornati dalle vacanze alla Continassa anche altri quattro giocatori. Si tratta di Dejan Kulusevski, Matthijs De Ligt, Aaron Ramsey e ...Non solo Cristiano Ronaldo e gli altri big della rosa. Oggi al Jmedical si è presentato anche il difensore turco Merih Demiral. Il centrale della Juventus ...