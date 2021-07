Credit Agricole e Visa, nuove carte eco-friendly e accordo con Le Village (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Una collaborazione a 360 gradi all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità quella tra il Gruppo Crédit Agricole in Italia e Visa: dalle carte di pagamento green con funzionalità di spending control evolute e gestione totalmente “digital”, fino ad arrivare all’accordo con Le Village By CA Milano. Una partnership, quest’ultima, grazie alla quale Visa porterà le proprie competenze ed esperienza globali nell’ambito dei pagamenti digitali e delle Fintech. “Grazie alla partnership con Visa proseguiamo il nostro impegno nella direzione dell’attenzione alle ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Una collaborazione a 360 gradi all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità quella tra il Gruppo Créditin Italia e: dalledi pagamento green con funzionalità di spending control evolute e gestione totalmente “digital”, fino ad arrivare all’con LeBy CA Milano. Una partnership, quest’ultima, grazie alla qualeporterà le proprie competenze ed esperienza globali nell’ambito dei pagamenti digitali e delle Fintech. “Grazie alla partnership conproseguiamo il nostro impegno nella direzione dell’attenzione alle ...

Advertising

MilanoFinanza : Nuova partnership per l'Italia tra Crédit Agricole e Visa - bizcommunityit : Fondazione e Crédit Agricole, 30mila euro per le startup #startup - oltrelab : Fondazione e Crédit Agricole, 30mila euro per le startup - il Resto del Carlino - Carla_Corsetti : RT @VIALEMANIDALLI1: Eventuali donazioni al comitato possono essere effettuate utilizzando il c/c Credit Agricole IBAN IT 30Y06230139010000… -