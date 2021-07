Covid, vaccino o non vaccino: se avete il diabete dovete prestare molta attenzione, dicono i medici (Di lunedì 26 luglio 2021) A distanza di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia di Covid, gli esperti informano che un disturbo molto comune tra la popolazione, ha inciso in maniera significativa sul numero dei decessi. Coronavirus: il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono aumentati di 3117 unità. Da ieri 22 morti. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 luglio 2021) A distanza di un anno e mezzo dall’inizio della pandemia di, gli esperti informano che un disturbo molto comune tra la popolazione, ha inciso in maniera significativa sul numero dei decessi. Coronavirus: il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali sono aumentati di 3117 unità. Da ieri 22 morti. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - baronebarolo : @SHIN_Fafnhir @VicoloMiope @LucaBizzarri Se io non mi vaccino, pur potendo, perché non mi va, e contagio te che non… - supersusetta : RT @borghi_claudio: Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? -