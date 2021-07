Covid, ultime news. Scuola, Figliuolo: "Per ritorno in presenza, genitori vaccinino figli" (Di lunedì 26 luglio 2021) Processati 176.653 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (+6) e i ricoveri ordinari (+52). Sette i decessi in 24 ore. "Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Dissi che a fine luglio saremmo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente", sottolinea il commissario per l'emergenza. Focolaio alle isole Eolie e tra l'equipaggio della nave della Marina Amerigo Vespucci. Boom di richieste del Green Pass in farmacia, Federfarma Roma: "Ormai siamo stamperie" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Processati 176.653 tamponi. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (+6) e i ricoveri ordinari (+52). Sette i decessi in 24 ore. "Siamo al 55% della popolazione vaccinabile vaccinata. Dissi che a fine luglio saremmo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente", sottolinea il commissario per l'emergenza. Focolaio alle isole Eolie e tra l'equipaggio della nave della Marina Amerigo Vespucci. Boom di richieste del Green Pass in farmacia, Federfarma Roma: "Ormai siamo stamperie"

