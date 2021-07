Covid, ultime news. Lamorgese: "Non autorizzati i cortei anti-Green Pass". LIVE (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro dell'Interno: "Nessuna dittatura sanitaria". Ipotesi estensione della certificazione verde ai trasporti e obbligo di vaccinazione per i docenti. Il commissario Figliuolo: "Obiettivo 80% di vaccinati a settembre. No vax? Siamo un Paese libero". Rischio di troppa folla, vietato sit-in davanti a Montecitorio: verrà spostato in Piazza del Popolo. Nelle ultime 24 ore, 3.117 contagi e 22 morti, tasso di positività al 3,5%. Aumentano pazienti in terapia intensiva (+4) e ricoveri ordinari (+120) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ministro dell'Interno: "Nessuna dittatura sanitaria". Ipotesi estensione della certificazione verde ai trasporti e obbligo di vaccinazione per i docenti. Il commissario Figliuolo: "Obiettivo 80% di vaccinati a settembre. No vax? Siamo un Paese libero". Rischio di troppa folla, vietato sit-in dava Montecitorio: verrà spostato in Piazza del Popolo. Nelle24 ore, 3.117 contagi e 22 morti, tasso di positività al 3,5%. Aumentano pazienti in terapia intensiva (+4) e ricoveri ordinari (+120)

