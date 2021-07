Covid, ultime news. Figliuolo: 80% vaccinati a settembre. No vax? Noi Paese libero. LIVE (Di lunedì 26 luglio 2021) "Oggi siamo al 56%, e lo ritengo un buon risultato. Ora dobbiamo continuare senza mollare la presa". Così il generale parlando da Torino dell'andamento della campagna vaccinale. Secondo l'Agenas, dopo settimane di stabilità la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid è salita al 3% dal 2%. Green Pass, sul tavolo del governo restano i nodi scuola, trasporti e lavoro. La leader di Fdi Giorgia Meloni si vaccina. Attesa per il bollettino Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) "Oggi siamo al 56%, e lo ritengo un buon risultato. Ora dobbiamo continuare senza mollare la presa". Così il generale parlando da Torino dell'andamento della campagna vaccinale. Secondo l'Agenas, dopo settimane di stabilità la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazientiè salita al 3% dal 2%. Green Pass, sul tavolo del governo restano i nodi scuola, trasporti e lavoro. La leader di Fdi Giorgia Meloni si vaccina. Attesa per il bollettino

Advertising

SkyTG24 : Covid, in Cina 76 nuovi casi: non accadeva da gennaio - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Corriere : Oltre 30 milioni gli italiani vaccinati con due dosi. In Cina 76 nuovi casi, al massimo da gennaio - robertal181 : RT @Nic_Trevi: Israele trend dei RICOVERATI nelle ultime 4wk Si evidenzia come dal 4/07/2021 i vaccinati (1+2dose) sfiorano il 70% totale d… - MiTomorrow : l professor Galli è particolarmente preoccupato per le conseguenze delle manifestazioni No Vax viste nell'ultimo we… -