Covid, ultime news. Bollettino: 3.117 casi e 22 decessi, tasso di positività al 3,5%. LIVE (Di lunedì 26 luglio 2021) Processati 88.247 tamponi. Aumentano i pazienti in terapie intensiva (+4) e i ricoveri ordinari (+120). Il commissario all'emergenza Figliuolo: "Avremo l'80% di vaccinati a settembre. No vax? Siamo un Paese libero". Sul tavolo del governo c'è l'ipotesi di estensione del Green Pass anche ai trasporti e l'eventuale obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico

