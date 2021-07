Covid, ultime news. Agenas: "Torna a crescere l'occupazione di posti in reparto". LIVE (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dopo settimane di stabilità la percentuale di posti letto in reparto occupati da pazienti Covid è salita al 3% dal 2%. Intanto un italiano su due ha la doppia dose. "Ultimo miglio per l'immunità di gregge", assicura Figliuolo che annuncia: "A breve tamponi a prezzo calmierato". Green Pass, sul tavolo del governo restano i nodi scuola, trasporti e lavoro Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Secondo l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dopo settimane di stabilità la percentuale diletto inoccupati da pazientiè salita al 3% dal 2%. Intanto un italiano su due ha la doppia dose. "Ultimo miglio per l'immunità di gregge", assicura Figliuolo che annuncia: "A breve tamponi a prezzo calmierato". Green Pass, sul tavolo del governo restano i nodi scuola, trasporti e lavoro

