Covid | Segre | “Folle paragonare vaccino e green pass alla Shoah”

(Di lunedì 26 luglio 2021) "I paragoni impossibili tra la persecuzione ebraica e le disposizioni sui vaccini sono "follie, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza: siccome spero di non essere né ignorante né di avere cattivo gusto, non riesco a prendermela più di tanto". L'articolo .

Condannare chi rifiuta il vaccino , chi straparla di ' dittatura sanitaria ' e fa insensati richiami alle leggi razziste è un atto dovuto, dice Liliana. 'E' un tale tempo di ignoranza, di ...Vedi Anche Lilianariceve la prima dose del vaccino anti -. Il suo appello: 'È l'unico modo per combattere questo grande nemico' Già nei giorni scorsi la comunità ebraica era intervenuta ...“Paragonare i vaccini alla Shoah è una follia”: lo dichiara Liliana Segre, senatrice a vita e superstite dell’Olocausto commentando le manifestazioni anti Green pass che si sono svolte in tutta Italia ...La senatrice, parlando a Pagine Ebraiche, ha aggiunto: «Se uno vuole vedere il complottismo ovunque, beh resti a casa, non giri per le strade, non vada nel mondo, non danneggi gli altri» ...