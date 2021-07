Covid Roma, nuovi focolai al rientro dalle vacanze: 20 casi in arrivo da Ponza, sono tutti ragazzi tra i 17 e i 20 anni (Di lunedì 26 luglio 2021) Doveva essere una vacanza spensierata, di quelle all’insegna del mare e del relax nelle acque cristalline dell’isola di Ponza. Una vacanza che, per loro ‘sfortuna’, molti giovani difficilmente dimenticheranno perché sono rientrati a Roma e alla tristezza di dover riprendere in mano la vita di sempre, si è aggiunta un’altra nota dolente: la positività al virus. Come riporta il Messaggero, sono già 20 i casi scoperti, tutti ragazzi tra i 17 e i 20 anni che hanno preso d’assalto le farmacie della Capitale per effettuare i tamponi rapidi, risultati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 luglio 2021) Doveva essere una vacanza spensierata, di quelle all’insegna del mare e del relax nelle acque cristalline dell’isola di. Una vacanza che, per loro ‘sfortuna’, molti giovani difficilmente dimenticheranno perchérientrati ae alla tristezza di dover riprendere in mano la vita di sempre, si è aggiunta un’altra nota dolente: la positività al virus. Come riporta il Messaggero,già 20 iscoperti,tra i 17 e i 20che hanno preso d’assalto le farmacie della Capitale per effettuare i tamponi rapidi, risultati ...

