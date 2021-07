Covid, per la diagnosi basta l'analisi della voce (Di lunedì 26 luglio 2021) Diagnosticare il Covid-19 tramite la voce: è questa la novità di una startup che ha creato un'app digitale per lo screening da remoto. Ecco come funziona Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Diagnosticare il-19 tramite la: è questa la novità di una startup che ha creato un'app digitale per lo screening da remoto. Ecco come funziona

Advertising

borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - SkyTG24 : Covid, mille euro di bonus vacanze da spendere in Italia per chi si vaccina: la proposta - LaStampa : “Avete il vaccino per salvarvi dal Covid e non lo volete usare?” Nelle missioni lo stupore per il negazionismo no v… - MimmoMoramarco : Ma #Tabacci che ha richiamato in servizio #Arcuri e la #Fornero che problemi ha? E' una nuova #variante sconosciuta… - PierDavide1 : RT @AScarfogliero: ??????.COME MAI I TG E I GIORNALAI DI REGIME NON ANNUNCIANO L'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'EU DI 5 TERAPIE PER LA CURA DEL CO… -