Covid oggi Valle d’Aosta | 11 contagi e zero morti | bollettino 26 luglio

Sono 11 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 26 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale complessivo dei pazienti colpiti da virus da inizio emergenza è di 11.743. I casi positivi attuali sono 46 di cui uno ricoverato in ospedale e 45 in isolamento domiciliare. I guariti sono attualmente 11.224, cinque in più rispetto all'ultima segnalazione e i casi testati sono complessivamente 70.459. Da inizio emergenza i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta sono ...

