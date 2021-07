Covid oggi Puglia, 56 contagi e 3 morti: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 56 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 26 luglio. Registrati inoltre altri 3 morti. 4.189 i test per l’infezione da Covid, così ripartiti i nuovi casi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 21 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagi erano 164 su 6.610 tamponi. I tre decessi sono avvenuti 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. In tutto sono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 56 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 26. Registrati inoltre altri 3. 4.189 i test per l’infezione da, così ripartiti i nuovi casi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia Bat, 21 in provincia di Fa, 12 in provincia di Lecce, 2 casi di residenti fuori regione, 4 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovierano 164 su 6.610 tamponi. I tre decessi sono avvenuti 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Lecce. In tutto sono ...

Advertising

SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - Open_gol : «Oggi esistono due epidemie. Quella dei vaccinati e quella dei non vaccinati. La prima è paragonabile a un’influenz… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - muttley_1974 : RT @VincenzoOrab96: Oggi in #Italia non ci sono solo le emergenze del #covid e della #sardegna che sta bruciando, esiste anche quella dei #… - PaolaCalabretto : Contagi covid, oggi 3 decessi e 56 nuovi casi in Puglia -