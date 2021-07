Covid oggi, lunedì 26 luglio, Italia e Lombardia: i dati dei contagi (Di lunedì 26 luglio 2021) Resta caldo il fronte del contagio da coronavirus in Italia, con la curva in salita negli ultimi giorni soprattutto a seguito della diffusione della variante Delta. C'è attesa per vedere i dati ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 26 luglio 2021) Resta caldo il fronte delo da coronavirus in, con la curva in salita negli ultimi giorni soprattutto a seguito della diffusione della variante Delta. C'è attesa per vedere i...

Advertising

SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - repubblica : ?? Covid, il bollettino di oggi: 3.117 nuovi casi e 22 morti. Tasso di positivita' sale al 3.5% - infoitinterno : Covid, dopo 38 giorni senza decessi oggi una vittima: un uomo di 50 anni - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 15 su 100, come ieri. Nota metodologica complet… -