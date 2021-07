Covid oggi Liguria, 63 contagi: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 63 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 26 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 1.775 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 496 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per Covid sono 44 (+7), mentre le persone in terapia intensiva sono 6. Gli attuali positivi sono 913 (+36), mentre i dimessi/guariti sono 99.379 (+27). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 63 ida coronavirus in, 262021, secondo i dati deldella regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 1.775 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 496 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati persono 44 (+7), mentre le persone in terapia intensiva sono 6. Gli attuali positivi sono 913 (+36), mentre i dimessi/guariti sono 99.379 (+27). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - SkyTG24 : In merito alle proteste scoppiate in seguito all'introduzione del #GreenPass obbligatorio per incentivare le vaccin… - borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - ombrysan : RT @borghi_claudio: Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia. Not… - LAssertore : RT @borghi_claudio: Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia. Not… -