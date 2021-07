Covid, oggi 3.117 nuovi casi e 22 morti: il bollettino del 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 26 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 3.117 Decessi: 22 Tamponi effettuati: 88.247 Terapie intensive: +4 Tasso di positività: 3,5% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 68.236 casi totali: 4.320.530 Decessi: 127.971 Guariti: 4.124.323 In Italia oggi, lunedì 26 luglio 2021, si sono registrati 3.117 nuovi casi e 22 morti per Covid. Ieri erano stati registrati 4.743 ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 luglio 2021)ITALIA, ILDI262021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 3.117 Decessi: 22 Tamponi effettuati: 88.247 Terapie intensive: +4 Tasso di positività: 3,5% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 68.236totali: 4.320.530 Decessi: 127.971 Guariti: 4.124.323 In Italia, lunedì 262021, si sono registrati 3.117e 22per. Ieri erano stati registrati 4.743 ...

