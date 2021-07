Covid, news. Nodi scuola e trasporti collegati al Green pass sul tavolo del Governo. LIVE (Di lunedì 26 luglio 2021) Un italiano su due ha la doppia dose. "Ultimo miglio per l'immunità di gregge", assicura Figliuolo che annuncia: "A breve tamponi a prezzo calmierato". Il ministro Speranza ribadisce: "I vaccini sono l'unica arma di libertà". Green pass, sul tavolo del Governo restano i Nodi scuola, trasporti e lavoro. I contagi nel nostro Paese: oltre 4mila in un giorno: il tasso di positività sale al 2,7%. In aumento ricoveri e terapie intensive Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021) Un italiano su due ha la doppia dose. "Ultimo miglio per l'immunità di gregge", assicura Figliuolo che annuncia: "A breve tamponi a prezzo calmierato". Il ministro Speranza ribadisce: "I vaccini sono l'unica arma di libertà"., suldelrestano ie lavoro. I contagi nel nostro Paese: oltre 4mila in un giorno: il tasso di positività sale al 2,7%. In aumento ricoveri e terapie intensive

Advertising

repubblica : Covid, Brunetta: 'Salvini sbaglia. Sui vaccini sto con Draghi. Lo farei a tutti gli statali' - repubblica : ?? Covid, il ministero: col Green Pass sara' possibile far visita ai parenti in ospedale e accompagnarli nei pronto… - LaStampa : “Avete il vaccino per salvarvi dal Covid e non lo volete usare?” Nelle missioni lo stupore per il negazionismo no v… - zawzaw_ph : 'Il Covid si può trasmettere anche attraverso i peti' - SkyTG24 : Covid, news. Nodi scuola e trasporti collegati al Green pass sul tavolo del Governo. LIVE -