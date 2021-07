Covid nelle località di vacanza, focolai da Stromboli al Trentino. A Ponza e San Felice Circeo tornano le mascherine all’aperto (Di lunedì 26 luglio 2021) Contagi in aumento, piccoli focolai, nuove ordinanze anti movida. A Pantelleria i contagi sono una settantina, a Stromboli una quindicina, a Rimini si sono contati 90 nuovi positivi domenica e 56 lunedì, a Bentonico (Trento) un hotel è stato chiuso per qualche giorno dopo la scoperta di 10 casi di positività tra ragazzi ospiti del borgo montano, al centro estivo di Sestriere una settimana fa sono risultati positivi 15 ragazzini. In diversi luoghi di vacanza il Covid sta rialzano la testa e in alcuni casi i primi cittadini hanno preso provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute. Ma c’è anche chi minimizza e non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Contagi in aumento, piccoli, nuove ordinanze anti movida. A Pantelleria i contagi sono una settantina, auna quindicina, a Rimini si sono contati 90 nuovi positivi domenica e 56 lunedì, a Bentonico (Trento) un hotel è stato chiuso per qualche giorno dopo la scoperta di 10 casi di positività tra ragazzi ospiti del borgo montano, al centro estivo di Sestriere una settimana fa sono risultati positivi 15 ragazzini. In diversi luoghi diilsta rialzano la testa e in alcuni casi i primi cittadini hanno preso provvedimenti più restrittivi per la tutela della salute. Ma c’è anche chi minimizza e non ...

