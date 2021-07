Covid: Musumeci, ‘speriamo di ripartire dopo un anno e mezzo drammatico’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – “Ripartimo, speriamo di ripartire, dopo un anno e mezzo tragico e drammatico, nel corso del quale noi presidenti di Regione abbiamo dovuto gestire la pandemia secondo il mandato del governo. La domanda è ripartire verso dove, se non c’è un ‘idea di orizzonte siamo costretti a vivere alla giornata”. Lo ha detto il Governatore siciliano Nello Musumeci, intervistato da Paolo Liguori a TgCom24. “La Sicilia torni centrale – dice – La Sicilia in questi anni è stata considerata centrale come strategia militare ma ora vorremmo tornare a essere centrali”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Palermo, 26 lug. (Adnkronos) – “Ripartimo, speriamo diuntragico e drammatico, nel corso del quale noi presidenti di Regione abbiamo dovuto gestire la pandemia secondo il mandato del governo. La domanda èverso dove, se non c’è un ‘idea di orizzonte siamo costretti a vivere alla giornata”. Lo ha detto il Governatore siciliano Nello, intervistato da Paolo Liguori a TgCom24. “La Sicilia torni centrale – dice – La Sicilia in questi anni è stata considerata centrale come strategia militare ma ora vorremmo tornare a essere centrali”. L'articolo ...

