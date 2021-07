Covid: Meloni s'è vaccinata stamattina (Di lunedì 26 luglio 2021) Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti - Covid, presso l'INMI 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Lo rende noto il suo staff. Il presidente di Fratelli d'Italia - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Giorgiasi è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti -, presso l'INMI 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Lo rende noto il suo staff. Il presidente di Fratelli d'Italia - ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Meloni Covid: Meloni s'è vaccinata stamattina Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti - covid, presso l'INMI 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Lo rende noto il suo staff. Il presidente di Fratelli d'Italia - riferisce ...

Covid, Giorgia Meloni si è vaccinata allo Spallanzani di Roma ... 'Con Green Pass picconiamo stato di diritto' leggi anche Covid, Matteo Salvini si è vaccinato a Milano Pochi giorni fa, Meloni aveva dichiarato che si sarebbe vaccinata e di non essere contraria ai ...

Covid: Meloni s'è vaccinata stamattina ROMA, 26 LUG - Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti-covid, presso l'INMI 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. Lo rende noto il suo staff. Il presidente di Fratelli ...

