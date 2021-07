Covid, la scuola scrive ai docenti: “Fate il vaccino, in Dad chi non lo fa” (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ritorno in classe si avvicina e le scuole sono al lavoro per farsi trovare pronte in vista del nuovo inizio. A preoccupare, in particolare, è la situazione riguardante la campagna vaccinale. Si susseguono gli appelli per vaccinarsi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) Il ritorno in classe si avvicina e le scuole sono al lavoro per farsi trovare pronte in vista del nuovo inizio. A preoccupare, in particolare, è la situazione riguardante la campagna vaccinale. Si susseguono gli appelli per vaccinarsi. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Figliuolo: 'Per scuola in presenza genitori vaccinino i figli' #coronavirus - ilriformista : #AmerigoVespucci, 20 contagiati su un equipaggio di 360 persone tutte vaccinate: 'È la prova che il vaccino funzion… - LaStampa : Covid, nella Scuola oltre 200 mila non vaccinati - 1Marzia2 : @riccardomazzuo1 @paolo_gibilisco Sono morti nonni di ex compagni di scuola di Benedetta tutti sopra i 75/80 anni.… - orizzontescuola : Covid, la scuola scrive ai docenti: “Fate il vaccino, in Dad chi non lo fa” -