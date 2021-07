Covid Italia oggi, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 26 luglio, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sui vaccini dopo il boom di prenotazioni da Green pass obbligatorio, i nuovi parametri per la zona gialla e la proroga dello stato d’emergenza. Sono 56 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 26 luglio. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildi, lunedì 26, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sui vaccini dopo il boom di prenotazioni da Green pass obbligatorio, i nuovi parametri per la zona gialla e la proroga dello stato d’emergenza. Sono 56 i nuovida coronavirus in Puglia secondo ildi, 26. ...

