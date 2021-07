Covid Italia oggi, 3.117 contagi e 22 morti: bollettino 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 3.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio in Italia, secondo i dati dell’ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 22 morti. In Italia ieri i contagi erano 4.743 e i decessi 7. I nuovi decessi portano a 127.971 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 88.247 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,5 % (ieri 2,7%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 1.512 (ieri 1.392), con un aumento di 120 persone rispetto a ieri mentre sono 182 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 3.117 i nuovida coronavirus26in, secondo i dati dell’ultimodel ministero della Salute. Si registrano altri 22. Inieri ierano 4.743 e i decessi 7. I nuovi decessi portano a 127.971 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 88.247 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,5 % (ieri 2,7%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi, che sono 1.512 (ieri 1.392), con un aumento di 120 persone rispetto a ieri mentre sono 182 ...

