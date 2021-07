Covid, “in Indonesia morti 150 bambini in una settimana, tasso di decessi infantili più alto al mondo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono centinaia i bambini che ogni settimana muoiono a causa del Covid in Indonesia: secondo il New York Times, 150 nella sola settimana dal 12 al 20 luglio. Molte delle vittime hanno meno di 5 anni e in Indonesia, spiegano i medici, il tasso di mortalità infantile causata dal virus è il più alto del mondo. Da sempre considerata la fascia meno a rischio, con la recrudescenza della pandemia i bambini stanno cominciando a pagare con la vita un’emergenza sanitaria che nel Paese asiatico ha visto ogni sforzo indirizzato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono centinaia iche ognimuoiono a causa delin: secondo il New York Times, 150 nella soladal 12 al 20 luglio. Molte delle vittime hanno meno di 5 anni e in, spiegano i medici, ildi mortalità infantile causata dal virus è il piùdel. Da sempre considerata la fascia meno a rischio, con la recrudescenza della pandemia istanno cominciando a pagare con la vita un’emergenza sanitaria che nel Paese asiatico ha visto ogni sforzo indirizzato ...

