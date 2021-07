Covid in Campania, oggi 115 positivi e un morto: l'indice di contagio sale al 5,98%, aumentano anche ricoveri e terapie intensive (Di lunedì 26 luglio 2021) Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania complice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi della domenica: oggi il... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021) Diminuiscono i nuovima aumenta sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus incomplice l'ormai tradizionale flessione dei tamponi della domenica:il...

Advertising

MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: 'Mascherine all'aperto? Proroga certa' #Covid - NapoliToday : #Cronaca Covid in Campania: 115 nuovi positivi, un solo decesso nelle ultime 48 ore - PerLaCampania : RT @VincenzoOrab96: Oggi in #Italia non ci sono solo le emergenze del #covid e della #sardegna che sta bruciando, esiste anche quella dei #… - ottopagine : Covid: 115 nuovi casi in Campania. 12 persone in terapia intensiva - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 115 positivi e un morto -