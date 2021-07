Covid, In Abruzzo ieri 6 casi di contagio ma effettuati solo 790 tamponi (Di lunedì 26 luglio 2021) L'Aquila - Sono 6 (di età compresa tra 17 e 83 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75777. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo sale a 2514. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72083 dimessi/guariti (+27 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1180* (-22 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 369 ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 26 luglio 2021) L'Aquila - Sono 6 (di età compresa tra 17 e 83 anni) i nuovipositivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75777. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovie resta fermo sale a 2514. Nel numero deipositivi sono compresi anche 72083 dimessi/guariti (+27 rispetto a). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1180* (-22 rispetto a). *(nel totale sono ricompresi anche 369 ...

