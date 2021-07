Covid, Figliuolo “Obiettivo 80% vaccinati a settembre” (Di lunedì 26 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Ad agosto manterremo la media, con l'Obiettivo di arrivare all'80% a settembre, siamo al 56%”. Così Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla campagna vaccinale, durante la sua visita all'hub vaccinale Lavazza a Torino dove sono state vaccinate 95mila persone da maggio. “Ora ci stiamo concentrando su giovani e bambini – aggiunge – dobbiamo capire qual è la platea dei vaccinabili nel mondo della scuola, ci sono 9 regioni che sono sotto la soglia dell'85% tra i docenti. Vogliamo portare in presenza tutti a settembre, il piano vaccinale va bene, si lavora di squadra”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Ad agosto manterremo la media, con l'di arrivare all'80% a, siamo al 56%”. Così Francesco Paolo, commissario alla campagna vaccinale, durante la sua visita all'hub vaccinale Lavazza a Torino dove sono state vaccinate 95mila persone da maggio. “Ora ci stiamo concentrando su giovani e bambini – aggiunge – dobbiamo capire qual è la platea dei vaccinabili nel mondo della scuola, ci sono 9 regioni che sono sotto la soglia dell'85% tra i docenti. Vogliamo portare in presenza tutti a, il piano vaccinale va bene, si lavora di squadra”. (ITALPRESS).

Advertising

fattoquotidiano : Bandi Covid, è Fca il primo fornitore di Figliuolo. Nella lista anche Luxottica e Versalis (Eni). Al via la spendin… - MediasetTgcom24 : Bonetti: 'La scuola riprenderà in presenza, ma con le mascherine' #Covid - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - DirettaSicilia : Covid, Figliuolo “Obiettivo 80% vaccinati a settembre”, - moVengo________ : Ultime notizie Ultime notizie #Giorgia #Meloni si è vaccinata a #Roma Capitale d'Italia. Non sono una #novax… -