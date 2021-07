Covid | da Stromboli alla nave Amerigo Vespucci | i focolai in Italia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sono in 20 i membri dell’equipaggio dellascuola risultati positivi, comunica la Marina Militare: tutti erano vaccinati e per questo sono asintomatici o con pochi sintomi. Sull’Isola siciliana, invece, salgono a 14 le persone contagiate, quattro sono i camerieri di un ristorante poi chiuso per precauzione. In Toscana positivi in 10 dopo un ritiro spirituale. Ecco la situazione nelle varie regioni

Non bastava il focolaio a #Pantelleria con oltre 50 contagiati dopo una bella festa privata, ora anche le #Eolie con due focolai di Covid, turisti positivi a Stromboli e Salina

La paura è palpabile anche nelle Eolie e in particolare a Stromboli, dove tutto è cominciato sabato scorso con l'arrivo di una turista che qualche giorno dopo è risultata positiva al Covid-19. In una settimana sono 14 le persone contagiate. In Toscana 14 pellegrini contagiati dopo un ritiro spirituale. Allarme per l'aumento dei contagi nelle località estive come Rimini e Fregene. Rimini, da sempre una calamita per i giovani, contende ora a Bologna il primato dei nuovi casi di contagio nell'intera Emilia Romagna (90 rispetto ai 104 del capoluogo, ma sabato era al primo posto).