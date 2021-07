Covid, anche Giorgia Meloni si è vaccinata: la prima dose all’Istituto Spallanzani di Roma (Di lunedì 26 luglio 2021) Giorgia Meloni si è sottoposta questa mattina alla prima dose del vaccino anti-Covid, presso l’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma. Lo rende noto il suo staff. Il presidente di Fratelli d’Italia – riferisce la stessa fonte – aveva già prenotato nel mese di giugno ma a causa di impegni, legati al ruolo di presidente dei Conservatori e riformisti europei, aveva dovuto rimandare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)si è sottoposta questa mattina alladel vaccino anti-, presso l’INMI Lazzarodi. Lo rende noto il suo staff. Il presidente di Fratelli d’Italia – riferisce la stessa fonte – aveva già prenotato nel mese di giugno ma a causa di impegni, legati al ruolo di presidente dei Conservatori e riformisti europei, aveva dovuto rimandare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

