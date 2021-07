Covid, allarme dell’endocrinologa: “Il 35% dei morti riguarda pazienti con diabete” (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug – “Il 35% dei decessi (a causa del Covid, ndr) riguarda pazienti con diabete”. Un allarme che desta preoccupazione e al contempo fa riflettere quello di Raffaella Buzzetti, ordinario di Endocrinologia all’università La Sapienza e Responsabile UOD Policlinico Umberto I e Coordinatrice Nirad Società Italiana Diabetologia. “In questi tempi di Covid 19 abbiamo toccato con mano quanto il diabete sia una pandemia nella pandemia e quanto questa malattia amplifichi gli effetti di ogni ulteriore patologia”, scrive Buzzetti su Leggo. Covid, Buzzetti: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug – “Il 35% dei decessi (a causa del, ndr)con”. Unche desta preoccupazione e al contempo fa riflettere quello di Raffaella Buzzetti, ordinario di Endocrinologia all’università La Sapienza e Responsabile UOD Policlinico Umberto I e Coordinatrice Nirad Società Italiana Diabetologia. “In questi tempi di19 abbiamo toccato con mano quanto ilsia una pandemia nella pandemia e quanto questa malattia amplifichi gli effetti di ogni ulteriore patologia”, scrive Buzzetti su Leggo., Buzzetti: ...

Advertising

borghi_claudio : Cominciano anche qui. Tutto normale? Si cancella un video di un parlamentare che riporta dati incontestabili. YOU… - Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - repubblica : ?? Eolie, doppio focolaio Covid a Stromboli e Salina: locali chiusi, camerieri contagiati, turisti in quarantena. Al… - ResPubl79983835 : Covid, l’allarme in Lombardia: “Sono finite le dosi per la prima vaccinazione, per il Green Pass sarà un problema”… - eluu_eei : RT @borghi_claudio: Cominciano anche qui. Tutto normale? Si cancella un video di un parlamentare che riporta dati incontestabili. YOUTUBE… -