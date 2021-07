Covid, Agenas: ‘Torna a crescere occupazione di posti in reparto’. Gimbe: ‘Senza vaccino a parità di casi ricoveri sarebbero stati il doppio’ (Di lunedì 26 luglio 2021) Un leggero incremento dei ricoverati con sintomi nei reparti di area Covid, soprattutto nelle regioni del Sud, mentre le terapie intensive restano stabili a livello nazionale. Un segnale, di fronte alla risalita dei casi, del funzionamento dei vaccini. Se da un lato Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, registra una risalita lieve dell’occupazione dei posti letto in area medica, dal 2 al 3%, dall’altro lato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, sottolinea come rispetto alle precedenti ondate si registri circa “il 50% di ospedalizzazioni e terapie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Un leggero incremento dei ricoverati con sintomi nei reparti di area, soprattutto nelle regioni del Sud, mentre le terapie intensive restano stabili a livello nazionale. Un segnale, di fronte alla risalita dei, del funzionamento dei vaccini. Se da un lato, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, registra una risalita lieve dell’deiletto in area medica, dal 2 al 3%, dall’altro lato Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, sottolinea come rispetto alle precedenti ondate si registri circa “il 50% di ospedalizzazioni e terapie ...

