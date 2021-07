Covid: 3.117 nuovi contagi ma il tasso di positività sale al 3.5% (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 3.117 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono invece 22 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Mentre sono 88.247 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 176.653. Il tasso di positività è del 3,5%, ancora in aumento rispetto al 2,7% di ieri. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 3.117 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono invece 22 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 7. Mentre sono 88.247 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 176.653. Ildiè del 3,5%, ancora in aumento rispetto al 2,7% di ieri.

