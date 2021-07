Covid-19, sale ancora il dato dei ricoveri al San Pio (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta, seppur di una sola unità, il numero dei pazienti ricoverati nell’area Covid dell’ospedale San Pio di Benevento. Da tre passano a quattro, tutti sanniti e ricoverati nel reparto di malattie infettive. Dal febbraio 2020 ad oggi sono stati 1104 gli accertati positivi trattati nell’Area Covid del nosocomio di via Pacevecchia: 849 sono residenti nel Sannio. 324 sono stati, invece, i decessi su 1308 casi trattati (204 sospetti e 1104 accertati), mentre i guariti risultano 767. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Aumenta, seppur di una sola unità, il numero dei pazienti ricoverati nell’areadell’ospedale San Pio di Benevento. Da tre passano a quattro, tutti sanniti e ricoverati nel reparto di malattie infettive. Dal febbraio 2020 ad oggi sono stati 1104 gli accertati positivi trattati nell’Areadel nosocomio di via Pacevecchia: 849 sono residenti nel Sannio. 324 sono stati, invece, i decessi su 1308 casi trattati (204 sospetti e 1104 accertati), mentre i guariti risultano 767. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

