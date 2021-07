Coronavirus oggi in Italia, 3.117 nuovi casi e 22 vittime. Il tasso di positività sale al 3,5% (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 3.117 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. In calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.743. Sono invece 22 le vittime in un giorno,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 3.117 i positivi ai test Covid nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del Ministero della Salute. In calo rispetto a ieri, quando erano stati 4.743. Sono invece 22 lein un giorno,...

