Coronavirus, nel Lazio 550 nuovi casi (392 a Roma) e due morti: il bollettino di oggi 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) 'oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 5mila antigenici per un totale di quasi 13mila test, si registrano 550 nuovi casi positivi, 2 decessi (riferiti a recuperi di notifiche), i ricoverati sono 240, le terapie intensive sono 34, i guariti sono 128. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4,2%. I casi a Roma città sono a quota 392. Vaccini: 150mila prenotati negli ultimi 5 giorni su portale saluteLazio.it. Entro prima settimana di agosto 70% della popolazione adulta avrà ...

