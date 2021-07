Coronavirus in Toscana: morta a Siena una donna di 72 anni, oggi 26 luglio. E 361 nuovi contagi (Di lunedì 26 luglio 2021) Un morto per Coronavirus, oggi 26 luglio 2021, in Toscana. Si tratta una donna di 72 anni, residente in provincia di Siena. E sono 361 i nuovi contagi (355 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con età media di 33 anni (29% ha meno di 20 anni, 38% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più). Con questi, il totale dei contagiati da inizio pandemia sale a ... Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 luglio 2021) Un morto per262021, in. Si tratta unadi 72, residente in provincia di. E sono 361 i(355 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico) con età media di 33(29% ha meno di 20, 38% tra 20 e 39, 24% tra 40 e 59, 6% tra 60 e 79, 3% ha 80o più). Con questi, il totale deiati da inizio pandemia sale a ...

Advertising

zazoomblog : Coronavirus in Toscana: morta a Siena una donna di 72 anni oggi 26 luglio. E 361 nuovi contagi - #Coronavirus… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: morta a Siena una donna di 72 anni, oggi 26 luglio. E 361 nuovi contagi - COVIDbot_ITA : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana #26luglio ?? 361 nuovi casi ?? 5.225 tamponi eseguiti ?? 119 ricoverati (+7 da i… - ilGiunco : Coronavirus Toscana: 361 nuovi positivi e un decesso. Terapie intensive stabili - Le persone ricoverate sono 119 (7… - toscananotizie : #COVID19: i dati in #Toscana del #26luglio 2021 Per saperne di più?? -