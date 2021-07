Coronavirus in Piemonte | il bollettino del 26 luglio | 59 nuovi casi e nessun decesso Tasso di positività allo 0 | 6%

(Di lunedì 26 luglio 2021) I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (dato invariato rispetto a ieri), quelli in area non critica ammontano a 68 (+10 in 24 ore)

Advertising

infoitsalute : Coronavirus Piemonte, 11.030 tamponi e 97 nuovi casi - infoitsalute : Coronavirus Piemonte, 161 nuovi contagi e nessun decesso - infoitsalute : Coronavirus Piemonte: invariate le terapie intensive, ancora nessun decesso - infoitsalute : Coronavirus: aggiornamenti (25/07/2021 - ore 16.30) da Regione Piemonte - infoitsalute : Coronavirus, Piemonte: il bollettino di lunedì 26 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Piemonte

- Sono 59 i nuovi contagi daoggi 26 luglio in, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. L'Unità di Crisi della Regioneha comunicato i 59 ...Sono 59 i nuovi contagi daoggi 26 luglio in, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. L'Unità di Crisi della Regioneha comunicato i 59 ...Coronavirus in Piemonte: 59 nuovi casi e nessun decesso. Tasso di positività allo 0,6%. I ricoverati in terapia intensiva sono 3 ...Il bollettino Covid Italia di oggi, lunedì 26 luglio, con dati e news della Protezione Civile - regione per regione - su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, ...