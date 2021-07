Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 luglio: 3.117 nuovi casi (Di lunedì 26 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 26 luglio 2021, registrano 3.117 casi e 22 vittime. Cala rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sale il numero dei decessi. Tasso di positività allo 3,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 68.236 con un incremento di 1.979. 11 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.114 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 26 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, lunedì 262021, registrano 3.117e 22 vittime. Cala rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sale il numero dei decessi. Tasso di positività allo 3,5%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 68.236 con un incremento di 1.979. 11 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.114 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento domiciliare, ...

